Пропал китайский учёный, отредактировавший гены двух детей

Хе Цзянькуй, создавший генномодифицированных детей пропал из поля зрения. Считается, что он находится под домашним арестом, однако его коллеги не согласны с этой информацией.

Хе Цзянькуй стал известен во всём мире, когда заявил, что впервые имплантировал в женскую матку ГМ-зародыш. Эксперимент прошёл удачно, и у женщины родилось две здоровые девочки-близнецы, которых назвали Лулу и Нана. Отмечается, что учёный отредактировал гены зародыша, чтобы организм детей оказался устойчив к заражению вирусом ВИЧ. Хотя подтверждения своего эксперимента учёный так и не предоставил.

Как сообщает китайское издание Apple Daily, после выступления на саммите в Гонконге на прошлой неделе учёного поместили под домашний арест, и сейчас он пребывает в кампусе Южного университета науки и технологий в Шэньчжене, в котором работает. Однако университет призвал не верить слухам. Сотрудники университета также не имеют возможности рассказать, где сейчас находится Хе Цзянькуй, но пообещали предоставить информацию, когда она у них появится.

Примечательно, что учёный пропал после другого заявления, что скоро на свет появится ещё один ГМ-ребёнок.

Эксперимент Хе Цзянькуя осудили как его коллеги во всём мире, так и правительство Китая. Власти прислушались ко всем аргументам против и запретили дальнейшую работу учёного, заявив, что ещё не пришло время для таких опытов.