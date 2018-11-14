Сингапурские учёные создали уникальный тонкий наноматериал

Учёные из Сингапурского университета технологии и дизайна разработали наноматериал из частиц серебра в тысячу раз меньше человеческого волоса.

Как сообщает издание Eurekalert, наноматериал поможет улучшить фотоэлементы по мере сильного поглощения света. Наноструктура материала эффективно взаимодействует с видимым и инфракрасным светом. Кроме того, им можно будет покрыть и другие материалы, чтобы придать им новые свойства, например, пластмассу, как рекомендуют сами авторы работы. В отличие от иных методов создания наноструктур, для изготовления материала не требуются кислоты. Создание наноматериала происходит при комнатной температуре. Его полезно будет использовать для создания ряда субстратов, в частности гибких пластмассах.

Авторы исследования сообщили, что благодаря уникальному методу создания материала он становится промышленно уместным. Для выращивания наноструктур применялся модифицированный метод, который обычно используют при производстве тонированных плёнок на крупном оконном стекле.

Ранее учёные НИИ кардиологии Томска изобрели специальный наноматериал, способный бороться с атеросклерозом.