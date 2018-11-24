Ученые обнаружили традиции в брачных ритуалах мух

В брачных ритуалах мух Drosophila melanogaster учеными были обнаружены традиции. Выводы размещены в журнале Science.

Известно, что культурные традиции, определенные модели поведения можно увидеть не только на примере человека, но и обезьяны, кита или птицы. Однако ученые пошли дальше и задались вопросом: А возможно ли такое у мух дрозофил?»

Исследователи Университета Тулузы во главе с Мелани Алейн провели наблюдение за брачным периодом мух и тем, как они себя при этом ведут. Два самца, помеченные зеленым и розовым цветом, были предоставлены первой мухе для выбора. В это время вторая муха следила за выбором своей подруги, а потом делала свой. Выяснилось, что вторая муха делает абсолютно такой же выбор цвета самца, как и первая особь. Это происходит на 80% чаще, чем, если бы выбор осуществлялся случайным образом.

Целью дальнейших опытов было определить, передается ли эта модель поведения будущим поколениям мух. 12 подопытных мух показали, что 8 поколений особей сохраняют традиции, после этого модель поведения «обнуляется» и все снова происходит случайным образом. Боле того, чем больше по численности группа мух, тем дольше она будет сохранять определенную культуру поведения. Присутствие 30 самок в группе может укрепить традицию скрещивания мух на тысячи поколений.

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