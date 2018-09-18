Этимологи обнаружили первую в мире пчелу с двумя отцами, но без матери

Пчелу с двумя отцами, но без матери обнаружили этимологи Сиднейского университета в результате исследования итальянских пчел. Это первый известный случай в истории. Свои выводы этимологи разместили в Biology Letters.

У найденной пчелы наблюдается так называемый гинандроморфизм. Это значит, что особь имеет в своем организме и женский, и мужской генотип одновременно. Это также отражается и на внешности насекомого. Ранее считалось, что гинандроморфизм – это мутация. Такое возможно после оплодотворения несколькими сперматозоидами яйца пчелы-королевы, так как до образования колонии она может спариваться с множеством самцов.

Ученые проанализировали 11 особей колонии итальянских пчел и их генотипы. Колония была образована маткой естественным путем после спаривания с несколькими самцами. Как и предполагали авторы, 10 пчел из 11 имеют гинандроморфные признаки как внешне, так и по генотипу. У одних наблюдался необычный окрас, у других – половые органы пчелы-королевы. Были обнаружены две пчелы с мужскими и женскими половыми органами одновременно. Встречались особи и с двумя отцами, и с тремя.

Однако одна пчела с необычным цветом брюшка имела только отцовские генотипы, без материнского генома. Ученые предполагают, что это произошло из-за соединения двух геномов отцов, но как это стало возможно, этимологи пока что не знают. Данный случай встречается впервые у пчел.

Авторы подчеркивают, что гинандроморфные особи не имеют никаких особых преимуществ перед другими «обычными» сородичами. Возникновение этого является – итог еще не изученных мутационных изменений. Раньше такое встречалось у некоторых насекомых, птиц и ракообразных, но причины так и не были выявлены.