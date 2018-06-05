Учёные: Для выбора симпатичного партнера рыбка гуппи должна применять мозг

Исследователи из Университетского колледжа провели исследование касательно сообразительности самки и внешности особи противоположного пола.

После наблюдения за рыбками гуппи был сделан вывод, что для выбора более симпатичного партнёра рыбка должна применять сообразительность. Однако для этого необходимо наличие мозга. В итоге представительниц прекрасного пола поделили на две группы - одной из них показывали самцов с красивыми хвостами, что является важным сигналом для гуппи. Второй части показывали обычных рыбок.

Оказалось, что все испытуемые смогли оценить привлекательность противоположного пола, но связать их внешний вид и выбрать их в свои партнеры смогли гуппи с более крупным мозгом. Выбор ярких самцов, как заявляют учёные, является выгодным, ведь будущие потомки потом унаследуют характеристики отца. Ранее сообщалось, что некоторые гуппи могут понимать при спаривании, какой самец сможет оплодотворить яйцеклетку.