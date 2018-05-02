Самки рыбки гуппи отбирают отцов для своих детей даже после спаривания

Сегодня, 16:07 \\ Наука

Они скрупулезно подходят к вопросу размножения, оценивая самцов. Об этом пишет издание Proceedings of the Royal Society B.

 Исследование провела группа биологов во главе с сотрудником Университета Западной Австралии Джонатаном Эвансом. Авторы статьи обратили внимание на скрытый выбор отца для потомства. У некоторых видов животных самки могут отбирать, какой именно самец оплодотворит яйцеклетку даже после группового спаривания. Как оказалось, рыбы гуппи также пользуются такой возможностью.

Чтобы подтвердить это, Джонатан Эванс и его коллеги провели эксперимент. На первом этапе они позволили двум самцам спариться с самкой. Ученые выяснили, что один из конкурентов получил куда больше шансов на оплодотворение благодаря внутренним процессам в организме будущей мамы. Если же самка не видела самцов и искусственно получала биологический материал - вероятность для обоих вариантов была одинаковой.

Руководитель исследования предполагает, что самцы генерируют некие скрытые сигналы, на которые и ориентируются женские особи при спаривании. При этом механизм определения нужной спермы пока неизвестен. Вполне возможно, что самки ограничивают количество мужских выделений, которые допускают в свои тела.

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Автор - Александр Лубяной
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