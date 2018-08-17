Ученые объяснили, почему обилие выбора затрудняет принятие решения

Американские биологи их Калифорнийского технологического института провели исследование, в результате которого им удалось определить причину, по которой избыток выбора затрудняет принятие решения. Оказалось, что определенные области мозга анализируют соотношение потраченных усилий и полученной выгоды. Свою работу ученые опубликовали в научном издании Nature Human Behaviour.

При проведении исследования ученые опирались на проведенный ранее эксперимент психологов с джемом, который доказал, что обилие вариантов делает процесс принятие решения труднее.

В своем эксперименте биологи задействовали 19 добровольцев, каждому из которых предлагали сделать выбор рисунка, который бы стал логотипом для различных товаров. Процедура принятия решения проходила трижды, каждый следующий раз количество вариантов увеличивалось – 6, 12 и 24 картинки. Ученые наблюдали за активностью мозга участников при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Больше всего активности проявили две зоны мозга – полосатое тело и передняя поясню кора. Колин Камерер (Colin Camerer), принимавший участие в исследовании, обьясняет, что первый участок принимает участие в образовании условных рефлексов, а последний ответственен за расчет вероятных затрат и выгоды.

Авторы эксперимента утверждают, что максимальная активность мозга наблюдалась при 12 вариантах, хотя и не называют данное число оптимальным, поскольку оно может варьироваться от восьми до пятнадцати. Ученые заметили, что при 24 версиях мозг отказывался проводить операцию, поскольку посчитал, что затраты неоправданно велики.