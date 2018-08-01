Ученые рассказали, почему сложно принять решение во время обеда

Психологи объяснили, почему во время обеденного перерыва в ресторане или ином заведении не может определиться с тем, какое блюдо ему заказать. Оказалось, что причина кроется в перегрузке мозга.

Ученые выяснили, что принимать решение мешает слишком большое количество информации, которое поступает в головной мозг. Как правило, в меню позиций довольно много. Человеку очень сложно сразу сориентироваться и сделать выбор, потому что мозг пытается справиться с объемом поступающей информации, теряется и не может понять, что конкретно хочет.

Этот вывод подтверждался путем проведения неоднократных экспериментов. Так, испытуемым предложили выбрать варенье из 6, 12 и 24 видов. Примечательно, что когда образцов было мало, люди охотно останавливались, пробовали и покупали то или иное варенье. Однако если банок было слишком много, почти все проходили мимо, не задерживаясь. Экономисты считают, что эта особенность мозга может приводить к серьезным последствиям. Колин Кэмерер рассказал, что власти Швеции провели большую рекламную кампанию, которая способствовала созданию множества частных пенсионных фондов. И сначала многие граждане действительно делали отчисления, но позже процент стал стремительно падать. Это тоже демонстрация последствий слишком большой альтернативы.

Новое исследование предлагало участникам выбрать кружку с изображением животного. Образцов также было 6, 12 и 24. В различных случаях реакция фиксировалась с помощью МРТ. В результате удалось установить, что сильная перегрузка мозга фиксировалась области, отвечающей за принятия решения, при выборе среди 6 и 24 образцов. Ученые сделали вывод, что людям нужно пространство для принятия правильного решения.