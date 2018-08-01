Ученые рассказали, почему сложно принять решение во время обеда

Сегодня, 00:30 \\ Наука

Психологи объяснили, почему во время обеденного перерыва в ресторане или ином заведении не может определиться с тем, какое блюдо ему заказать. Оказалось, что причина кроется в перегрузке мозга.

 Ученые выяснили, что принимать решение мешает слишком большое количество информации, которое поступает в головной мозг. Как правило, в меню позиций довольно много. Человеку очень сложно сразу сориентироваться и сделать выбор, потому что мозг пытается справиться с объемом поступающей информации, теряется и не может понять, что конкретно хочет.

Этот вывод подтверждался путем проведения неоднократных экспериментов. Так, испытуемым предложили выбрать варенье из 6, 12 и 24 видов. Примечательно, что когда образцов было мало, люди охотно останавливались, пробовали и покупали то или иное варенье. Однако если банок было слишком много, почти все проходили мимо, не задерживаясь. Экономисты считают, что эта особенность мозга может приводить к серьезным последствиям. Колин Кэмерер рассказал, что власти Швеции провели большую рекламную кампанию, которая способствовала созданию множества частных пенсионных фондов. И сначала многие граждане действительно делали отчисления, но позже процент стал стремительно падать. Это тоже демонстрация последствий слишком большой альтернативы.

Новое исследование предлагало участникам выбрать кружку с изображением животного. Образцов также было 6, 12 и 24. В различных случаях реакция фиксировалась с помощью МРТ. В результате удалось установить, что сильная перегрузка мозга фиксировалась области, отвечающей за принятия решения, при выборе среди 6 и 24 образцов. Ученые сделали вывод, что людям нужно пространство для принятия правильного решения.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

«Нибиру рядом»: в Канаде жители увидели в небе зловещий черный круг

 Странный объект в небе был похож на неровное круглое тело, имеющее загадочную структуру и консистенцию. Очевидцы предположили, что им удалось увидеть и запечатлеть знак о приближении таинственной...

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

Перерождающаяся медуза оказалась единственным бессмертным существом на планете

Биологи признали медузу Turritopsis nutricula единственным бессмертным животным,...

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом...

Разработан робот, который шагает по коже, изучая ее состояние

Американские инженеры из Медиа-лаборатории Массачусетского технологического института...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ