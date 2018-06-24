Ученые назвали самое лучшее время для занятия сексом

Сегодня, 14:25 \\ Наука

Ранее считалось, что именно вечернее время является лучшим для занятий любовью, так как именно в это время можно максимально расслабиться. Новые исследования ученых показали, что есть наиболее лучшее время. 

 Немецкие ученые провели исследование, которое определило, что хоть и вечерние занятия любовью хорошо влияют на психологическое состояние партнеров, но для пользы для организма лучше выбрать другое время. 

Специалисты поделились в медицинском журнале Huffington Post Deutschland, что самым полезным для организма является именно утренний секс. Ученые отметили, что именно такая “зарядка” дает организму бодрость, которую можно сравнить с последствием приема пяти чашек кофе. Помимо этого, физическая близость с утра пробуждает нервную систему человека, способствует правильной циркуляции крови и помогает получить силы для продуктивного дня. 

Ученые пояснили, что именно утренний секс помогает бороться со стрессом и другими негативными факторами, с которыми каждый человек встречается каждый день. 

Напоминаем, что ранее ученые определили, что предпочтения в позах для занятия любовью значительно отличается у мужчин и женщин. Дамы отдали свое предпочтение классической “миссионерской позе”, так как она является самой оптимальной для получения удовольствия. А вот любимую среди мужчин “69” женщины назвали самой неудобной.

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Автор - Тереза Кёльн
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