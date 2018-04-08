Эксперты выяснили, как 9500 лет назад люди могли создать сложный в обработке обсидиановый браслет

Исследование технологических этапов производства браслета из Каменного Века показал, что были задействованы машинные инструменты.

В 1990 году во время раскопок в доисторическом поселении Ашиклы-Хююк в Турции был обнаружен фрагмент древнего браслета, сделанный из обсидиана. Он заинтересовал учёных чрезвычайным уровнем полировки и сложной формой поверхности. Было решено детально проанализировать микрорельеф фрагмента и выяснить все технические этапы производства данного изделия. Анализ проводился в Лаборатории трибологии динамических систем в городе Лион совместно с Французским центром научных исследований в Париже.

Эксперты выяснили, что для браслета, созданного людьми 9500 лет назад, применялась машинная обработка. Сложная симметричная форма изделия предполагала использование мастером технологий высочайшего уровня. По качеству полировки поверхности обсидиановый браслет на пределе технических требований для полировки линз современных телескопов. Артефакт принадлежит к докерамическую неолиту, когда охотники-собиратели не обладали металлами и машинными инструментами и не могли создать сложный в обработке браслет.