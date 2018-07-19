Опрос показал, что похожие на «Дом-2» шоу взращивают комплексы у женщин

Опрос был проведён британской организацией Mintel среди девушек 16-24 лет и женщин за 55.

Согласно результатам исследования, 4 из 10 женщин (что составило 42%) в этом году испытывали взращённый комплекс, связанный с их внешностью. Для сравнения, в 2016 году показатель в этой же категории был 26%. По словам экспертов Mintel, девушки и женщины склонны испытывать неуверенность в себе и своей красоте из-за нереальность женственности, представленной в реалити-шоу и социальных сетях.

Жизнь в проекте «Дом-2» (в Великобритании похожее шоу называется «Love Island») кажется зрительницам беззаботной, очень простой и подходящей под их иллюзии, поэтому они и составляют подавляющее большинство аудитории таких шоу. Однако специалисты отмечают, что тенденция имеет и позитивный эффект: девушки стали более открыты к обсуждению психических расстройств и психологических проблем, хотя женщины за 55 продолжают «копить» эмоции в себе.