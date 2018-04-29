«Она изменяет мне с моим врагом»: Никита Турчин рассказал о предательстве Оксаны Ряски

Молодой участник «Дома-2», поразивший фанатов романом со взрослой Оксаной Ряской, публично рассказал о двуличности женщины.

Никита Турчин запутался в отношениях со взрослой женщиной. Парень говорит о своей уверенности в их совместном будущем. Но его телевизионные иллюзии разбились о реальность. Во время закадровой вечеринки «Дома-2» Никита заметил, как часто и мило Оксана общается с его врагом Алексеем Безусом.

Описав их общение как флирт и измену, Никита Турчин сразу поделился душевными терзаниями с поклонниками в социальной сети. Там он назвал свою возлюбленную «волком в овечьей шкуре» и человеком, который плохо играл придуманным им образ. Но сам Никита называет свою реакцию «чувством собственника», но никак не ревностью. А фанаты уверены, что история о предательстве Ряски выдумана для пиара.