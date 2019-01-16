Эффект Бенджамина Баттона: На МКС успешно провели опыт по обращению старения

Сегодня, 21:49 \\ Наука

Скоро дряхлые пожилые люди смогут превращаться в сильных молодых парней и девушек.

Согласно пресс-релизу ESA, на МКС успешно провели опыт с наночастицами, дабы проверить, как микрогравитация влияет на живые клетки. Тестирование предназначено для оказания помощи космонавтам при восстановлении физической формы после долгого нахождения в условиях невесомости. Манипуляции с наночастицами обеспечили всех людей приятным бонусом. Речь идёт об опыте по обращению старения. Эксперимент проводили на мышах и достигли отличного результата. Немощные грызуны полностью восстановили физические возможности и омолодились.

Благодаря опыту в грядущем, вероятно, учёным удастся создать «таблетки» от старения. Не исключено, что скоро сюжет фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона» станет реальностью. В киноленте рассказывается о таинственном человеке, который появился на свет с внешностью старика, а по мере взросления молодел с каждым прожитым годом. Иными словами, результат опыта на МКС можно назвать своего рода «эффектом Бенджамина Баттона»

Похоже, подобно этой истории в будущем люди смогут трансформировать собственное тело и кожу, не обращая внимания на возраст и болезни. Скорее всего манипуляции с наночастицами спровоцируют создание препаратов по укреплению мышц, костей и сердечно-сосудистой системы. Учёные предполагают, что с помощью нового метода 90-летние старики превратятся в 20-летних юношей и девушек, причём ждать изменений нужно не века, а считанные годы.

Поделиться новостью:
Автор - Николай Самойлов
Главное за неделю

Не мыть перед готовкой: Микробы сырой курицы мгновенно распространяются по кухне из-за воды

 Птица может быть заражена сальмонеллой или кампилобактериозом. Бактерии передаются от...

Медики: высокие дозы витамина D снижают смертность от рака желудка

В исследовании приняли участие 139 пациентов. Они принимали витамин D в течение 22,9...

Пальмовое масло назвали опасным для здоровья

О вреде пальмового масла в последнее время говорят всё активнее. Вероятно, негативное...

5 кило за неделю: Яичная диета и никакой голодовки

Похудеть, а заодно снизить риск развития диабета очень просто. Помогут яйца и грейпфрут.

Иммунный фермент защитит от диабета второго типа

Фермент регуляторных Т-лимфоцитов успокаивает клетки, которые реагируют на лишний вес и...

Старушка ещё может летать! Эксперты назвали лучшие способы повышения производительности Windows 7

Очередное обновление сделает 10 версию операционной системы от Microsoft ещё более...

Как Халк: Учёные открыли способ быстрого заживления ран

 Специальные растительные клетки восстанавливают свойства стволовых клеток для...

ТОП-5 биодобавок для женщин: о значимых веществах для сохранения здоровья рассказали диетологи

Биодобавки помогают в борьбе с ожирением, симптомами депрессии и проблемами...

Медики назвали повседневные привычки, которые делают кривым позвоночник

Среди этих привычек: курение, злоупотребление кофе и сидячий образ жизни. Проблемы могут...

Чёрный или все-таки зелёный? Диетологи выяснили, от какого чая стоит отказаться

Напиток помогает взбодрить организм человека, однако также обладает возбуждающим...

Смартфон Realme X попал на видео

Новинка от дочернего бренда OPPO попала в видео-обзор на YouTube.

По ту сторону черной дыры: Ученые на грани открытия путешествий во времени

 Обнаружили мощное гравитационное притяжение неустойчивой червоточины, которая фактически...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ