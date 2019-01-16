Эффект Бенджамина Баттона: На МКС успешно провели опыт по обращению старения

Скоро дряхлые пожилые люди смогут превращаться в сильных молодых парней и девушек.

Согласно пресс-релизу ESA, на МКС успешно провели опыт с наночастицами, дабы проверить, как микрогравитация влияет на живые клетки. Тестирование предназначено для оказания помощи космонавтам при восстановлении физической формы после долгого нахождения в условиях невесомости. Манипуляции с наночастицами обеспечили всех людей приятным бонусом. Речь идёт об опыте по обращению старения. Эксперимент проводили на мышах и достигли отличного результата. Немощные грызуны полностью восстановили физические возможности и омолодились.

Благодаря опыту в грядущем, вероятно, учёным удастся создать «таблетки» от старения. Не исключено, что скоро сюжет фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона» станет реальностью. В киноленте рассказывается о таинственном человеке, который появился на свет с внешностью старика, а по мере взросления молодел с каждым прожитым годом. Иными словами, результат опыта на МКС можно назвать своего рода «эффектом Бенджамина Баттона»