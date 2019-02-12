Детектор лжи можно обмануть – Психологи

Сегодня, 17:12 \\ Наука

Сделать это относительно несложно, особенно обладателям богатого воображения.

На сегодняшний день проверка на полиграфе или детекторе лжи считается довольно надёжным способом выявления обмана. На самом деле это техническое средство можно обвести вокруг пальца без использования изощрённых методик. Психологи Плимутского университета объяснили, как обмануть детектор лжи, не прикладывая особых усилий. Например, если человек украл бриллиант и хочет скрыть этот постыдный факт, ему следует сконцентрировать внимание при проверке на полиграфе не на воровстве, а на самом предмете. Особенно комфортно в такой ситуации людям с хорошим воображением.

Для обмана полиграфа следует представить грани бриллианта и тогда никто не обвинит мошенника в краже, поскольку устройство сделает его невиновным. Можно применять еще один эффективный метод. Он предлагает представить в воображении какую-либо приятную ситуацию в прошлом, абстрагируясь от настоящего.

Дабы понять, почему детектор лжи достаточно просто обмануть, нужно знать, что представляет собой это техническое средство. Полиграф – это определитель эмоционального состояния. Он фиксирует изменения сердечного ритма, потоотделения, электрического сопротивления кожи, дыхания. Когда человек говорит неправду, системы его организма определенным образом реагируют на ложь. При стрессе у вора учащается пульс, он начинает потеть. Детектор лжи замечает все эти изменения, а также активные области мозга. Благодаря этому удаётся вычислить обманщика.

Во время проверок в Плимуте учёные выяснили, что при использовании описанного метода участникам эксперимента удавалось обводить вокруг пальца полиграф на 20% чаще, чем без его применения. Британские полицейские после проведения эксперимента рассматривают вопрос об отказе от детекторов лжи при раскрытии преступлений.

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Автор - Николай Самойлов
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