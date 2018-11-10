В NASA волнуются: Учёные прогнозируют метеоритные атаки на Землю

Вчера, 21:28 \\ Наука

С интервалом в 60 лет на Голубую планету будут падать малые космические тела, способные вызывать значительные разрушения, и тем не менее, люди не реагируют на предупреждения астрономов.

В американском агентстве NASA волнуются о грядущем Земли, поскольку от исследователей поступают пессимистические прогнозы. 15 февраля 2013 года российский город Челябинск сотряс взрыв, нанесший значительный материальный ущерб. Инцидент произошел из-за падения метеорита. Небесное тело вошло в атмосферу Земли и не сгорело, а очутилось на поверхности. Чудом назвать происшедшее нельзя, поскольку в грядущем ситуация повторится неоднократно. Учёные прогнозируют метеоритные атаки на Землю с интервалом в 60 лет. В NASA пытаются ответить на вопрос, как спасти Голубую планету от падения небесных тел.

Официальная наука отказывается верить в апокалипсис из-за метеоритных атак в ближайшее время, но беспокойство физиков вызывает постоянные падения осколков на Землю. Частички небесных тел способны нанести значительный урон экономике, разрушить здания, убить людей. В лучшем случае метеорит упадёт в нежилой зоне, где-нибудь в пустыне, а худшем – он окажется в городе с миллионным населением. Беспокойство вызывают предположения, что атака в этом случае завершиться трагедией, поскольку пострадает множество ни в чём не повинных людей.

На конференции по планетарной обороне, которую проведут на этой неделе, физики обсудят методы защиты Земли от метеоритов. В рамках мероприятия именитые учёные предложат свои способы отражения атак в случае реальной угрозы и возможного столкновения планет.

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Автор - Николай Самойлов
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