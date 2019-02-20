В Египте обнаружили «детёныша» сфинкса в тайном храме возрастом более 3000 лет

Помимо сфинкса был также обнаружен большой египетский некрополь.

Работая в карьере в Египте археологи сделали необычное открытие у берегов реки Нил. Но в надежде получить новые археологические ответы, учёные стали задавать ещё больше вопросов, ведь находка действительно загадочная и покрыта ореолом мистики, присущей считавшим себя богом фараоном Аменхотепом III, дедушкой Тутанхамона. Исследователи обнаружили, что сфинкс был оставлен египетским фараоном 3000 лет назад. Археологи обнаружили артефакт высотой 11,5 футов (3,5м) в древнем карьере в Гебель-эль-Силсила, недалеко от Асуана, Египет. Сфинкс был бы вырезан из 10-тонного блока из песчаника.

Интересно то, что голова этого «детёныша» сфинкса была будто бы намеренно уничтожена. Мария Нильссон, шведский археолог, ведущий раскопки в Гебель-эль-Силсила, выясняет, был ли сфинкс заброшен во время смерти Аменхотепа III, когда старший сын Тутмос стал фараоном. Она сказала: «Один из аспектов, который мы рассматриваем, заключается в том, был ли он оставлен из-за смены власти».

Во время раскопок были обнаружены статуи древних сановников и некрополь, полный человеческих останков. Крошечные железные стружки от долот и мелкая крошка из песчаника, оставленные ремесленниками, вырезавшими 3370 лет назад, окружали статуи. Команда также раскопала сотни фрагментов из тайного храма Аменхотепа III, который правил Египтом с 1386 г. до н.э. до 1349 г. до н.э. В здании также был найден фрагмент камня с надписью красной охры. Рабочие на месте выкопали тонны щебня, чтобы обнаружить статую на ее постаменте.

Время правления Аменхотепа III считается одним из самых процветающих в древнеегипетской истории. Но сам фараон возвышал себя до небывалых высот, называя себя богом. Примечательно, что потомки Аменхотепа стремились стирать воспоминания друг о друге. Так, старший сын Тутмос, как только что выяснилось, стирал воспоминания о «божественном» отце. Младший сын Эхнатон и его жена Нефертити стремились стереть все воспоминания о почившем Тутмосе и даже создали нового бога Атона, а сын Эхнатона Тутанхамон стремился стереть достижения отца, вернувшись к идеям знаменитого дедушки. Но на Тутанхамоне прервалась 18 династия фараонов, так как он не оставил после себя наследников.

Египет вернулся к былому процветанию только спустя полвека с приходом к власти Рамзеса I.