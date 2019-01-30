Археологи обнаружили древнеегипетскую верфь времён Александра Македонского

Принадлежавшей эпохе династии Птолемеев верфи как минимум 2000 лет.

Египетские археологи обнаружили древнюю верфь на севере Синайского полуострова, возраст которой составляет не менее 2000 лет. В своем отчёте министерство древностей Египта рассказывает, что на месте раскопок были обнаружены два сухих дока, разделённых прямоугольным зданием. Логичность сооружения верфи именно на этом месте поясняется тем фактом, что раскопки проводились на месте, где находилась римская крепость Сила, а до неё – порт войск Александра Македонского.

Верфь когда-то была связана с ветвью Нила и через озеро восходила к реке. Утверждено, что она была построена в эпоху фараонской династии Птолемеев, правившей между 332 г. до н.э. и 30 г. до н.э. В дополнение к кусочкам дерева, которые могли быть использованы для ремонта лодок, археологи обнаружили на месте древние гвозди, глиняную посуду и рыбные кости. Но с течением поколений водоём постепенно стал высыхать и его забросили.

Птолемей I, согласно преданиям, приходился единокровным братом Александру Македонскому по отцу, Филиппу II, и был во многих делах правой рукой и верным полководцем великого античного завоевателя. После смерти Александра Птолемей взял бразды правления Египтом, быстро восстановив его культурный уровень, сохранив этническую аутентичность и построив знаменитую Александрийскую библиотеку. В целом период правления династии Птолемеев является одной из лучших эпох в истории Древнеегипетского государства.

Но знаменитая царица Клеопатра VII, будучи последней представительницей Птолемеев, покончила с собой в 30 году до нашей эры, ознаменовав приход Рима к власти над Египтом. Римская империя правила Египтом вплоть до 7 века нашей эры, когда страну завоевали мусульмане.