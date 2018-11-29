Ученый из США разработал специальные часы для предсказания даты смерти

Прогнозировать дату смерти теперь возможно по, так называемой, "ржавчине" в ДНК. Для этого американский специалист создал специальные часы.

Как сообщает зарубежное издание CBC, часы, которые разработал ученый из США, являются эпигенетическими. Они получили название «GrimAge». Уникальность устройства состоит в то, что они способны определять реальный биологический возраст ДНК человека по капле крови. Благодаря этому механизму устройство может предсказать дату смерти человека.

По словам создателя, часы он создавал не для широкого потребления, поэтому массового производства ожидать не стоит. Однако он заявил, что этот прибор поможет ему и всем ученым мира гораздо лучше разобраться в механизме старения людей. Изобретателем является Стив Хорват. Он – профессор кафедры генетики и биостатистики человека из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Эксперт объяснил, с помощью одной только капли крови происходит извлечение ДНК. Далее происходит измерение модификации молекул. Устройство может определить, сколько в нем накопилось «ржавчины» за всю человеческую жизнь. На основе этого производится анализ, который и ложится в основу определения более вероятной даты смерти.

Напомним, ранее стало известно, что специалисты научились предсказывать смерть благодаря некоторым особенностям живых организмов. Существуют определенные молекулярные маркеры, с помощью которых ученые могут определить вероятное время наступления смерти.