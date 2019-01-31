Антарктические мухи спасают свои яйца с помощью антифриза – учёные

Термостойкий гель помогает яйцам бескрылых мух выжить в экстремальных условиях южного континента.

Молекулярный анализ показал, что бескрылые мухи защищали свои яйца термостойким гелем, чтобы помочь им противостоять замерзанию и оттаиванию в Антарктиде. Ученые до этого полагали, что личинки мух остаются защищенными от худшего из ослепительного солнца Антарктиды и леденящего холода, оставаясь под защитным слоем мха и почвы. Но в течение антарктического лета дневные температуры могут взлететь до 40 градусов и опуститься значительно ниже нуля.

Исследователи Калифорнийского университета хотели знать, как яйца мухи Belgica antarctica переносят такие большие перепады температуры. «Самки выделяют прозрачное желе вокруг яиц. По сути, это как антифриз», - говорит студент и исследователь Джеффри Финч. «Он действует как температурный буфер против этих колебаний, чтобы помочь им выжить». Термостойкий Гель также помогает яйцам пережить другую определяющую климатическую особенность Антарктиды - ее сухость. Антарктида является родиной самой большой пустыни в мире. Belgica может выжить даже после потери более 70 процентов своей воды. Для сравнения, исследования показали, что люди начинают страдать от когнитивных нарушений, когда мы теряем всего 2 процента содержания воды в результате дегидратации. «Таким образом, наличие всех этих уникальных приспособлений позволяет им жить в таких экстремальных условиях», - сказал Джошуа Бенуа, возглавляющий миссию биолог из Университета в Цинциннати.

Меньше, чем драже «Тик так», Belgica antarctica является крупнейшим наземным животным, найденным в Антарктике. Личинки напоминают сливовых червей. Взрослые же особи приобретают чёрный оттенок и более похожи на муравьёв. В какой-то момент своей эволюции маленькие мошки потеряли свои крылья - возможно, чтобы справиться с пресловутыми антарктическими ветрами. Так как они едят обильные водоросли и никогда не путешествуют далеко от места их появления на свет, данным мухам не нужно летать.