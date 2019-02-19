Вундеркинд построил полностью рабочий термоядерный ректор

12-летний школьник построил реактор из купленных в интернете деталей в родительской спальне.

Джексон Освальт из Мемфиса на данный момент считается самым молодым человеком, построившим работающий термоядерный реактор. Реактор была построен из деталей, купленных через интернет на eBay его родителями. Устройство обошлось семье в 10000 долларов. Хитроумное изобретение вундеркинда разбивает атомы с достаточной силой, чтобы объединить их в один, и этот процесс высвобождает энергию, захваченную внутри атомов. Дейтериевый газ - изотоп водорода - нагревается в плазменном сердечнике с мощностью в 50 000 вольт электричества в вакуумной камере, благодаря чему успешно сливаются атомы.

Процесс нагревания и разделения газа на входящие в его состав ионы и электроны называется слиянием. Когда ядра дейтерия и трития - их можно найти в водороде - сливаются, то происходит образования ядра гелия, нейтрона и огромного количества энергии. Это делается путём нагревания топлива до температур, превышающих 150 000 000 °C, и образования горячей плазмы, газообразного супа из субатомных частиц. Проще говоря, аналогичные процессы, но в бóльших масштабах, происходят на Солнце.

К сожалению, проблема энергоэффективности такого реактора ещё не решена. То есть на данный момент такой реактор всё ещё потребляет больше энергии, чем производит. А также есть риск сильного облучения радиацией. К счастью для Джексона, о его здоровье заботились родители, по инициативе которых мальчика консультировали эксперты в течение года перед началом постройки.

Стоит подметить также, что Джексон хоть и является на данный момент самым молодым вундеркиндом в этом деле, но до него уже были предприняты попытки. Самым первым построившим ректор был печально известный Дэвид Хан по прозвищу «Радиоактивный бойскаут». Он в 17-летнем возрасте попытался сделать рабочий ядерный реактор-размножитель, который способен превышать количество потребляемой энергии. Однако, не имея возможности получить дельного совета от опытных учёных, юноша облучил весь свой городок в штате Детройт.

В данном случае, кроме морального состояния юноши, никто не пострадал.