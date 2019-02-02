Учёные создали генератор плазмы с помощью винограда и микроволновки

Заряженные молекулы попадают в ловушку между ягодами винограда и обильно вырабатывают плазму.

Новый эксперимент, изначально носивший скорее полушуточный характер, оказался крайне полезным в понимании и разработке более «природных» проводников электричества. Доктор Аарон Слепков из Университета Трента в Онтарио и его коллеги сообщают: «Наблюдение за тем, как в микроволновой печи вспыхнул кусочек фруктов, является захватывающим и незабываемым. Похоже, что мы придумали новый генератор плазмы». Электромагнитный резонанс привёл к образованию концентрированных пятен, в которых ионизированные молекулы генерировали плазму, очень горячий электропроводящий газ. Способность виноградного сока поглощать микроволны способствовала образованию этих «горячих точек», что способствует обильной выработке плазмы.

Самое интересное в том заключается, что если виноградины просто положить отдельно друг от друга, то они обыкновенным образом нагреются в микроволновке, но начинают производить плазму в случае их соприкосновения друг с другом. В дополнение к винограду, учёные обнаружили, что эффект можно повторить также с крыжовником, перепелиными яйцами и ежевикой. Ключом к зажиганию «огненного шара» является достаточно влажный объект размером с виноград. Опорожненные яйца не реагировали так же, но когда яйца были заполнены водой, горячие точки возвращались.

«Сами ионы резонируют с движущим микроволновым излучением и могут образовывать каскад ионизации в воздухе, образуя плазму с микроволновым нагревом, которая растёт и становится независимой от любых регуляторов освещения», - добавил Слепков.