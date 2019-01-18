У китайских ГМ-детей эволюционировал мозг

Этики научного мира опасаются, что были проведены незаконные опыты по улучшению мозга человека.

Эпопея с генно-редактированными с помощью технологии CRISPR набирает новые обороты. После рождения в Китае в прошлом году отредактированных близнецов и сообщения о беременности второй женщины мировое научное сообщество выразило своё потрясение тем, что звучит (если можно так выразиться), как этический кошмар. Теперь учёные выразили обеспокоенность тем, что эта процедура могла также привести к изменениям в мозге детей, что может повлиять на познание и память, значительно их улучшив.

Генетические модификации были предназначены для устранения гена, называемого CCR5, который, как считается, ответственен за потенциально смертельные заболевания, включая ВИЧ, оспу и холеру. Ранее уже сообщалось, что манипуляции с CCR5 могут дополнительно привести к ускоренному восстановлению после травмы головного мозга, включая восстановление моторики после инсультов, а также улучшению когнитивных способностей в целом. Хотя это было продемонстрировано (за пределами Китая) только на мышах и человеческих клетках, результаты могут быть применимы и целом человеческом организме. Неясно, пытался ли скандально известный китайский исследователь Хе Цзянькуи изменить интеллект своих подопытных с помощью своих противоречивых экспериментов, но научное сообщество не упустило шанс поглумиться над новатором снова.

В какой-то момент в будущем лекарства и другие методы лечения могут быть разработаны, чтобы воспользоваться преимуществами этого исследования. Это может включать лечение большого количества когнитивных нарушений, связанных с целым рядом состояний от болезни Альцгеймера до депрессии. Но этики подчёркивают, что опыты таких как Хэ Цзянькуи являются безответственными и потому не рассматриваются как способ достижения цели.