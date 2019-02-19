Марсианские реки напоминают кровеносные сосуды – учёные

Сканирование поверхности Марса позволяет говорить о том, что раньше планета была буквально усеяна огромным количеством рек.

Учёным из Берлинского университета удалось подтвердить, что в прошлом Марс был буквально усеян водоёмами. Обилие речек на Марсе говорит о том, что раньше он был намного теплее и влажнее, чем холодный, сухой, бесплодный мир, который мы видим сегодня. Есть ли там сейчас жизнь или нет, остаётся открытым вопросом. Но есть огромная, растущая стена свидетельств того, что Марс, имел все необходимые условия для жизни в прошлом, включая, по крайней мере, одну гигантскую систему речных долинных сетей.

Европейское космическое агентство предоставило серию изображений в высоком разрешении, сделанные орбитальным аппаратом Mars Express. Полученные фотографии наглядно показывают целые системы речных долин, напоминающие систему кровеносных сосудов. Южное нагорье на Марсе является главным местом сосредоточения данной речной сети. К востоку находится кратер Гюйгенс, один из крупнейших известных марсианских кратеров, а к северу - Эллада. Эллада - самый большой кратер на Красной планете.

Обладая возрастом от 3,5 до 4 миллиардов лет, этот район является одним из старейших на Марсе. Морфология речной долины называется «дендритной», что означает разветвление подобно дереву. Клетки мозга также имеют дендриты, которые представляют собой разветвлённые нервные окончания, которые тянутся друг к другу и напоминают речные долины на Марсе. Из топографии на изображениях можно сделать вывод, что вода текла из более крупного водоёма с востока на запад. Сглаженные и фрагментированные края долины, особенно идущие с востока на запад, являются свидетельством эрозии.

Система речных долин поразительно похожа на речные сети здесь, на Земле. Прекрасный пример этого - район реки Ярлунг Цангпо в Тибете, которая обладает теми же дендритными качествами, что и марсианские долины.