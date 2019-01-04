На Марс с астронавтами полетит клоун – NASA

Космическое агентство считает, что успешная колонизация Марса во многом будет зависеть от хорошего настроения астронавтов.

«Клоуны - это такие люди, которые способны собрать всех вместе, преодолеть непонимание, когда возникнет напряжённость, и по-настоящему поднять боевой дух», - сказал Джеффри Джонсон, который работает в NASA над изучением важности юмора во время длительных космических полётов. «Когда вы живёте с другими людьми в замкнутом пространстве в течение длительного периода времени, например, во время полёта на Марс, напряжение, скорее всего, может усилиться».

Будучи также антропологом в Университете Флориды, Джонсон уверен, что для длительных космических миссий, таких как полёт на Марс, потребуются члены экипажа с ярко выраженным чувством юмора, чтобы построить социальные мосты и разрядить напряжение на опасном расстоянии от Земли. И, надо подметить, NASA всерьёз обратили внимание на предложение Джонсона, который уже смог собрать вокруг себя команду, помогавшую ему изучать различные изолированные группы исследователей, таких как работающих по нескольку лет в Антарктике. Согласно своим результатам исследования, Джонс обнаружил, что берущие на себя роль веселуна и шутника имеют решающее значение для формирования связей в напряжённых условиях.

«Наиболее интересно то, что если у вас есть правильная комбинация [участников], группа справляется очень хорошо. А если нет, группа работает очень плохо», - говорит Джонсон. В свете грядущего восьмимесячного полёта на Марс это будет крайне актуально, так как среди очевидных трудностей уже следует ожидать задержки длиной до 20 минут при связи с Землёй и отсутствие многих привычных благ и удобств.

Конечно же, Джонсон использует термин «клоун» скорее как своего рода архетипный образ, подразумевая некоего участника группы, готового взять на себя заботу о моральном здоровье своих коллег.