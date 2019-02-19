Учёные раскрыли тайну предка морской звезды возрастом почти 500млн лет

Феноменально хорошо сохранившиеся мягкие ткани странного животного позволяют сделать вывод, чтобы животное ползало по земле с помощью похожих на вёсла отростков.

Около полумиллиарда (480 миллионов, если быть точнее) лет назад в Мировом океане обитало причудливое существо длиной около 4 см. Этот вид, называемый стилофораном, имел необычный внешний вид, который включал в себя один длинный отросток и плоское тело, что затрудняло учёным определение принадлежности странного существа к какому-либо генеалогическому древу животных. Тем не менее, последнее исследование наконец-то смогло дать ответ. В основе тайны лежал необычный длинный лопастной придаток стилофора. Учёные предположили, был ли придаток чем-то вроде хвоста или его использовали для кормления; скелетной анатомии существа было недостаточно, чтобы уладить спор, но его сохранившиеся внутренности таковы.

Оказывается, что стилофоры были иглокожими, древними родственниками современных морских звёзд, морских ежей и морских огурцов. Открытие было сделано благодаря изучению великолепно сохранившимся мягким тканям ископаемых животных, обнаруженных в Марокко. Феноменальная сохранность объясняется попаданием в пирит минерала железа. Длинный отросток был не хвостом, а чем-то похожим на руку морской звезды. Это открытие стало возможным благодаря картированию ископаемого железа и его использованию для анализа структуры придатка, особенно мягких тканей, которые не окаменели. Рукавоподобный придаток отличался водно-сосудистой системой, мало чем отличающейся от современной морской звезды. Придатки, похожие на вёсла, использовались, чтобы помочь плоскому существу передвигаться и есть.

Конечно, заметное различие между стилофорами и морскими звёздами заключается в отсутствии пятилучевой симметрии, которая является результатом эволюции.