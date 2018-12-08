«Наш предок»: Археологи обнаружили пережившее падение метеорита млекопитающее

Крошечная землеройка была феноменально выносливой и спокойно жила бок о бок с динозаврами.

Палеонтологи в Аляске обнаружили ископаемые останки «того самого» недостающего звена. По мнению учёных похожая на опоссума крошечная сумчатая землеройка, вероятнее всего, является одним из предком многих современных видов млекопитающих. Зверёк, получивший имя Unnuakomys hutchisoni, бродил по Земле во время позднего мелового периода около 69 миллионов лет назад. Он запросто гулял вместе с динозаврами по суше, которая в то время находилась намного выше Полярного круга.

«Эти ребята очевидно были приспособлены к темноте, потому что они проводили в ней много времени», - говорит руководитель экспедиции Джелин Эберли. «Эта кроха может оказаться чьим угодно предком, даже нашим!». Она также добавила, что это открытие рисует более детальную картину флоры и фауны, которая когда-то процветала на северном склоне Аляски - в регионе, где в эпоху динозавров, таких как тираннозавр рекс, обитали виды, которых больше нигде не было видно на всём земном шаре. Примечательно то, что восстановить облик и узнать об образе жизни животного учёные смогли всего лишь по окаменевшей части нижней челюсти.

Принадлежность нового зверька к землеройкам объясняет тот факт, что животное пережило падение метеорита 65 миллионов лет назад. Учёные полагают, что Unnuakomis hutchinsoni умел, зарываясь глубоко в землю, впадать в длительную спячку, что и помогло ему пережить неблагоприятные условия и стать одним из предков многих современных видов. По словам Эберли, несмотря на приблизительный вес менее унции (примерно 28 грамм), это крошечное животное, было феноменально выносливым. Ведь эта землеройка должна была в течение нескольких миллионов лет уметь каждый год переживать 120 дней темноты зимой и температуры, которые в среднем составляли всего 6 градусов по Цельсию.

Название зверька происходит сразу от греческого и местного языка инупиак, что означает «ночная мышь».