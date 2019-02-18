Шумеры спасали короля от затмения, принося в жертву людей: Археологи расшифровали древние таблички

Найденные артефакты возрастом до 3 тысяч лет также свидетельствуют о длиннейшем в истории научном исследовании.

С развитием новых технологий у археологов получилось расшифровать письмена на древних табличках из Вавилона и Урука. Хронологическое сопоставление текстов свидетельствует, что древние шумеры изучали небо в течение тысячелетий. «Длиннейший в истории человечества научно-исследовательский проект», - говорит автор исследования Экарт Фрам. Таблички содержат описания небесных созвездий Рака, Рыб, Пегаса, Персея, обеих Медведиц и многих других. Эти «небесные письмена», как выражается Фрам, первым описали такие созвездия, как Лев или Скорпион, сохранив названия и до наших дней. Что интересно, древние шумеры описывали также внешность, стиль одежды, которую носят созвездия в человеческой форме, их бороды, если они мужчины, и предметах, которые они держат или несут.

Астрономия и астрология были важными дисциплинами в древней Месопотамии с самого начала. Тогда яркое ночное небо произвело настолько сильное впечатление на древних людей, что они стали одними из первых в истории, кто стал принимать созвездия за воплощения божеств. Фрам говорит, что такие научные исследования шли рука об руку в древней Месопотамии с сильной верой в астрологические приметы. Новая технология позволила расшифровать таблички 7-го века до н.э.

В Ассирии особое внимание обращали на лунные затмения. «Затмение считалось особенно зловещим, так как было для древних людей предвестником зла», - отмечает Фрам. Чтобы избежать этого, должен был быть проведен «ритуал земны короля». Для этого фактический король уходил в отставку на срок до 100 дней, и в течение этого времени он притворялся фермером, в то время как «подставной король» - часто кто-то из окраин общества - формально перенимал его обязанности. К сожалению, для подставного короля единственный способ поглотить последствия злого предзнаменования - это быть принесённым в жертву. Настоящий король тогда мог вздохнуть спокойно и продолжал выполнять свои королевские обязанности.

Несмотря на несколько своеобразные название и традиции, связанные с местными верованиями, древние жители Месопотамии использовали фактически аналогичные нашим методы изучения и описания созвездий. Фактически многие современные астрологические приёмы пошли именно от древних шумеров.