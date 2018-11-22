Археологи обнаружили могилу предка русских князей в Норвегии

У обнаруженного в норвежской деревне захоронения есть все шансы оказаться могилой первого христианского святого среди викингов.

Как сообщают археологи, необычное захоронение на территории деревни Хальден, что на юго-востоке Норвегии, может оказаться истинным захоронением легендарного норвежского короля Олафа Харальдссона, который известен не только как первый христианский святой среди викингов, но и считается фактически дедушкой Киевского князя Владимира Мономаха. Но обо всём по порядку. Открытие было сделано совершенно случайно, когда местный фермер хотел вырыть рвы, чтобы решить текущую проблему дренажа в заболоченном поле.

Визуализация цифровых данных показывает корабль длиной 20 метров с признаками того, что нижняя часть отлично сохранилась. Невероятно, но корабль лежит чуть ниже верхнего слоя почвы, то бишь всего 50 сантиментов отделяет его от свежего воздуха. Открытия были сделаны археологами Ларсом Густавсеном и Эрихом Нау из Норвежского института исследований культурного наследия. Густавсен назвал данную находку «особенной» по одной интересной причине.

«Мы полагаем, что именно здесь нашёл своё последнее пристанище конунг Олаф II», - говорит Густавсен. Как известно, Олаф II был захоронен в церкви св. Клемента, что в Трондхейме. Однако, все исторические источники говорят о том, что дедушка Владимира Мономаха был перенесён из ранее неизвестного места, чтобы быть заново погребённым, но уже по христианским традициям. Данный норвежский король был праправнуком конунга Харальда Прекрасноволосого, который известен как первый объединитель всей Норвегии в единое королевство. Также, согласно официальным источникам, Олаф II приходился дальним родственником Киевским князьям, так как женился на сестре жены Ярослава Мудрого, Ингигерды. Но, согласно исторической хронике норвегов «Сага об Эймунде», Олаф II имел продолжительную тайную любовную связь с Ингигердой, фактически являясь отцом князя Всеволода и дедушкой Владимира Мономаха. Примечательно также, что сын Олафа Магнус воспитывался при дворе Ярослава Мудрого.

Семейные связи Олафа II стали одним из ключевых объединяющих звеньев в цепи родства между Норвегией, Швецией и Киевской Русью.