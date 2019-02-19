Многие успели бежать из Помпеи во время извержения Везувия – археологи

Сегодня, 18:39 \\ Наука

Археологи подтвердили давнюю теорию, обнаружив следы беженцев из Помпеи и Геркуланума в Румынии и Сербии.

 Статуи римлян, погибших в результате извержения вулкана Везувия в 79 г. н.э., известны во всём мире, но учёные давно полагают, что больше людей избежало разрушения вулкана в Неаполитанском заливе, чем было там погребено. Новые доказательства из исторических надписей дают подсказки, где эти беженцы поселились, намекая на большое количество беженцев на территории современных Румынии и Сербии. В поиске этих беженец археолог и историк из Университета Маями Стивен Так изучает сотни надписей на общественных зданиях и надгробиях.

 Такое кропотливое исследование необходимо по той причине, что в исторических записях подчеркивался только физический ущерб от стихийных бедствий. Это может показаться странным для нас сегодня, так как наши новостные сообщения, как правило, приводят к тому, что гибель людей является главным результатом катастрофы, но в римские времена лишь несколько рассказов, таких сказание Плиния Младшего о смерти своего знаменитого дяди (Гай Плиний Секунд автор «Естественной истории», первой в истории энциклопедии) возле Помпеи, отражают человеческие жертвы этих древних стихийных бедствий. «Я искал имена в Помпеях, которые были видны в последние годы города, и надписи, которые были как можно ближе к 80 году нашей эры в «общинах-убежищах» и в других местах Италии, объясняет Так. Например, в Неаполисе (современный Неаполь) есть шесть человек из семьи Каниния, известных благодаря надписям из 2-го века н.э. Эта фамилия появилась ранее в Геркулануме, и её представители очевидно покинули город из-за извержения Везувия.

 Но наибольшее количество беженцев, по словам Така, осело в римской Дакии, области Империи, которая теперь является Румынией и Сербией. На надгробии, датируемом 87 г. н. э., указан префект Корнелий Фусций, который был гражданином Помпеи и по императорскому приказу отправил беженцев в Дакию. Об этом говорят исторические записи, насчитывая многие сотни жителей, и характерное дворовое приветствие на порогах руин римских домов в Румынии и Сербии «Have» (с лат. – добро пожаловать). Таким образом, давно бытующее предположение, согласно которому жителей Помпеи и Геркуланума выжило больше, чем погибло, подтвердилось.

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Автор - Василий Жожев
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