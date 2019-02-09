Место убийства Юлия Цезаря впервые станет доступно для туристов

Впервые со времён Октавиана Августа каждый желающий сможет узреть историческую площадь Ларго Арджентина и комплекс древних храмов.

Комплекс древнеримских храмов и площадь, на которой было совершено убийство Юлия Цезаря, будут впервые открыты для посещения туристами. Руины храма ниже уровня улицы в Ларго Арджентина в центре Рима видны пешеходам, всматривающимся сверху, но были закрытыми для посетителей со времен основателя Римской империи Октавиана Августа. В течение десятков поколений после развала империи доступ туда имели только стаи кошек, которых кормили добровольцы и, иногда, археологи. Но мэр Рима Вирджиния Рагги объявила в понедельник, что к концу 2021 года в этом месте будут построены пешеходные дорожки, чтобы туристы могли прогуляться по историческим местам. Спонсором работы является производитель ювелирных украшений Bulgari, который также финансировал реставрацию Испанской лестницы в Риме.

Руины включают каменный постамент из курии Помпей, место встречи сенаторов, где Цезарь был убит заговорщиками Брутом и Кассием в 44 г. до н.э. Курия была воздвигнута в память о великом политике по приказу Октавиана Августа. Будучи внучатым племенником самого Юлия Цезаря, Октавиан является основателем династии Юлиев-Клавдиев, первых императоров Рима.

Именно Октавиан продвинул прогрессивные на тот момент идеи Юлия Цезаря и смог объединить раздробленную на части Римскую республику в целостную и единую империю.