Способ подавить цунами создают ученые в России

Проектом занимаются специалисты из Томского университета. Объектом их исследования является механизм подавления волн цунами при помощи специальных подводных преград.

Цунами – это серьезна проблема прибрежных и островных государств. Оно наносит колоссальный ущерб, а на восстановление требуется очень много времени. Вследствие этого стихийного бедствия люди могут потерять все. Поэтому ученые по всему миру разрабатывают технологии и механизмы, которые могли бы помочь в предотвращении цунами.

Так, специалисты из России в настоящее время активно работают над этим вопросом. В качестве механизма предотвращения стихийного бедствия они выбрали подводный способ. Сейчас эксперты строят модели в лабораторных условиях, чтобы понять, какая высота для подводных барьеров будет оптимальной, чтобы остановить огромные волны. Сообщается, что, если препятствие будет нужной высоты, оно сможет уменьшить высоту и силу водной массы. Кроме того, если установить их несколько через определенное расстояние, ученые полагают, что к моменту подхода к берегам волна может стихнуть окончательно.

Научный сотрудник НИИ ПММ ТГУ Константин Жильцов отмечает, проблема цунами еще и в том, что его сложно прогнозировать. Поэтому необходим механизм, который будет работать всегда. Именно по этой причине наличие подводных препятствий показалось оптимальным решением. Ученые планируют продолжить свои исследования — использовать более сложные математические модели для прогноза взаимодействия цунами с преградой и оценки остатка энергии волн, угрожающих суше.