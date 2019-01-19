«Секрет бессмертия»: Геном большой белой акулы полностью расшифровали

Учёные наконец-то смогут узнать все тайны одного из самых живучих животных на планете.

Расшифровка генома белой акулы объясняет не только его огромный размер – геном акулы в полтора раза превышает размер человеческого - но также и множество генетических изменений, которые являются причиной эволюционного успеха, которые живут уже 500 миллионов лет и, за очень редким исключением, практически не имели естественных врагов. Исследование генома поможет выяснить и использовать удивительные регенеративные свойства организма акулы и получить иммунитет к раку.

Исследователи обнаружили поразительные случаи специфических изменений последовательности ДНК, указывающих на молекулярную адаптацию (также известную как положительный отбор) в многочисленных генах, играющих важную роль в поддержании стабильности генома - механизмов генетической защиты, которые противодействуют накоплению повреждений ДНК вида, тем самым сохранение целостности генома. Открытие того факта, что акула также имеет настолько стабильный геном, является значительным, потому что теоретически риск развития рака должен увеличиваться как с количеством клеток (крупных тел), так и с продолжительностью жизни.

Вопреки ожиданиям, очень крупные животные не болеют раком чаще, чем люди, что говорит о том, что они развили превосходные способности к защите от рака. Генетические инновации, обнаруженные в генах стабильности генома у белой и китовой акулы, могут быть адаптациями, способствующими эволюции их больших тел и продолжительности жизни. Акулы известны своим впечатляюще быстрым заживлением ран, фактически являясь одним из самых живучих видов на планете.

«Мы обнаружили положительный отбор и обогащение по содержанию генов с участием нескольких генов, связанных с некоторыми из наиболее фундаментальных путей заживления ран, в том числе с ключевым геном свёртывания крови», - сказал Майкл Стэнхоуп, возглавляющий исследование. «Эти адаптации, включающие гены регенерации, могут лежать в основе хвалёной способности акул эффективно заживлять даже большие ранения. В будущем это позволит человеку раскрыть вожделенный секрет бессмертия».

Исследователи говорят, что их расшифровка генома акулы является в действительности только верхушкой айсберга, так наиболее невероятные открытия ещё предстоит сделать.