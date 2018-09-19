Археологи: Новый вид человека прятался буквально под носом

Изучение останков "Литл Фута" определили его как древнейшего прямоходящего предка человека.

Ученые объявили, что одна из самых известных находок в палеонтологии, практически полный скелет по прозвищу «Маленькая нога» (англю – Little Foot), может представлять совершенно новый вид первобытного человека. Окаменелость была впервые обнаружена более 20 лет назад, и после десятилетий тщательного извлечения и исследования, наконец, был опубликован анализ возраста, черепа и конечностей. «Не могу поверить, что он буквально прятался у нас под носом», - восторженно заявляет обнаруживший останки палеонтолог Роберт Кларк.

Хотя результаты еще предстоит проанализировать, серия из четырех предварительно напечатанных работ предполагает, что Маленькая Нога может быть разновидностью австралопитека, никогда доселе не виданного. На самом деле, авторы считают, что эти останки могут быть самым ранним примером прямоходящего человека из когда-либо найденных. Арзеологи полагают, что именно Литл Футы спустились с деревьев на землю и стали ходить на двух ногах Роберт Кларк пришёл к выводу, что возраст Литл Фута составляет не 3.76 миллионов лет, а почти 5. Изучение зубов и строения тела наводят археологов на мысль, что останки представляют не просто подвид австралопитека, а совершенной другой вид.