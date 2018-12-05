Обесцвеченные обитатели: древнюю пещеру с уникальной фауной обнаружили археологи в Румынии

Сегодня, 12:08 \\ Наука

Эксперты сообщают, что в древнее образование в скалах уже осуществляли спуск в конце 20 века. На него отважился спелеолог Кристиан Ласк.

 Известно, что спуск был осуществлен в 1986 году. Он же является и первым проникновением в древнее образование. Пещера называется Мовиле. Археологи исследовали ее и установили, что она сформировалась очень давно. По предварительным данным, возраст пещеры составляет 5 миллионов лет.

Уникальность Мовиле в том, что в ней практически полностью отсутствует кислород. Однако воздух очень насыщен сероводородом. Помимо него, также выявлены аммиак, метан и углекислый газ. Интересно, что около полумиллиона лет пещера изолирована. Однако ни это обстоятельство, ни наличие в воздухе большого количества вредных для жизни газов не помешало ей обзавестись собственной флорой и фауной.

 Более того, у существ, населяющих Мовиле, сформировались общие черты. Из-за длительного пребывания в темноте, живые существа оказались слепыми, поскольку зрение обитателям пещеры оказалось ненужным. Также повлиял и недостаток солнечного света. Из-за него существа полностью обесцветились. Сейчас ученые продолжают исследовать образование в Румынии, чтобы выявить другие интересные особенности.

Напомним, в прошлом году в Крыму была найдена протяженная пещера, длина которой достигала 1 километр. В ней были обнаружены кости древних животных мамонтов и останки первых людей. Образование стало одним из самых больших в Крыму.

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Автор - Евгения Чернобаб
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