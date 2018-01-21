В Крыму нашли пещеру протяжённостью более 1 км, в которой находятся кости мамонта и следы обитания древних людей

Строительство крымской трассы «Таврида» пришлось отложить из-за неожиданной, исторической находки. В Белогорском районе строители обнаружили пещеру. Как позже выяснили эксперты, пещера оказалось одной из самых больших в Крыму.

Внутренне пространство исторического объекта суммарно превышает 1 000 метров. Пещера образовалась примерно тысячу лет назад, её созданию поспособствовали подземные воды. В полости найдены кости животных, по предварительным данным, останки принадлежат мамонтам, быкам и оленям. По методу расщепления костей, эксперты сделали выводы, что животных разделывали древние люди. Однако пока предметы труда не найдены, об этом нельзя утверждать с уверенностью. Помимо всего прочего, в пещере находится большое количество минеральных веществ, что может стать хорошей основой для научной деятельности специалистов. Эксперты утверждают, что на базе пещеры можно открыть туристический центр, который непременно будет пользоваться популярностью, и станет новой достопримечательностью полуострова. На данный момент строителями рассматривается вопрос корректировки маршрута трассы «Таврида», так как учёные подчеркивают важность сохранения исторического объекта.