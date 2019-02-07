«Стеснительный ядовитый паук»: Близкого родича чёрной вдовы обнаружили энтомологи

Размеров куриного яйца достигала первая обнаруженная особь.

Близким родственником печально известного паука чёрной вдовы был обнаруженный в Южной Африке арахнид, и это, по мнению экспертов, он является не только самым большим, но и самым ядовитым из семейства смертельных паукообразных. Его укус в несколько раз сильнее, чем у чёрной вдовы. Если немедленная госпитализации не была произведена, то укус может вызвать скорую смерть пострадавшего.

Получивший имя Phinda Button папук - первый новый видом паука-вдовы, что был обнаружен за последние 30 лет. Примечательно, что первое открытие этого вида смертельно ядовитого паука было совершено в слоновьем парке в Тембе в 2014 году, но обнаружившая его Барбара Райт только недавно смогла классифицировать его как новый вид. В видео на YouTube энтомолог и эксперт по арахнидам Барбара Райт рассказывает другим энтомологам, что одно лишь брюшко найденной ею пять лет назад особи по размерам было больше куриного яйца, что подтверждает действительно внушительные размеры этого арахнида. Профессор Райт также назвала родственника вдовы «стесняшкой», объясняя прозвище полностью затворническим образом жизни. «Скрытность и отсутствие сообщений об укусах затруднило обнаружение этой ядовитой стесняшки», - говорит учёная.

Интересной особенностью нового паука является то, что самки создают уникальный фиолетовый кокон с яйцами, который может содержать около 600 детёнышей. Phinda Button родом из находящихся под угрозой исчезновения лесов Южной Африки и является самым большим из пауков-вдов в мире. Безусловно, это крупнейший из ныне живущих пауков в Африке. Согласно мнению экспертов обнаружение этого паука громко сигнализирует об усилении защиты среды обитания.