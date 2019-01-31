В мерзлоте обнаружили пережившее ледниковый период насекомое

Сегодня, 09:34 \\ Наука

До тридцати тысяч лет может насчитывать возраст уникального насекомого.

 Новый вид, обнаруженный глубоко в пещере в Канаде, оказался ранее неизвестным древним видом насекомого. Но на этом не всё, ведь насекомое - выживший со времён последнего ледникового периода, который закончился почти двенадцать тысяч лет назад. Открытие являет собой довольно примитивное членистоногое, названное Haplocampa wagnelli.

Насекомое обитает в пещерах Ванкувера, Британская Колумбия, недалеко от города Порт Альберни. Но именно присутствие вида в пещере, которая до недавнего времени была покрыта толстым ледяным покровом, говорит о том, что это криптид. А всё потому, что пещера была скована льдом в течение последних 26 тысяч лет. «Это единственный из известных видов, колонизировавший - предположительно в последнее время - область, занятую ледниковым покровом поздней висконсинской Северной Америки во время последнего ледникового периода», - говорится в отчёте.

Во время последнего ледникового периода обширные ледники покрывали большую часть Северной Америки, Северной Европы и Азии. Ледяной покров достиг своей самой большой зоны покрытия около 26 500 лет назад, прежде чем, наконец, отступить. В отличие от других приспособленных к пещерной жизни видов, которые имеют удлинённые и тонкие тела, Haplocampa wagnelli имеет имеет слегка удлинённые усики и конечности, а также более широкое тело.

 Дальнейшие исследования привели к выводу, что вид не является исключительно подземным и, вероятно, его изначальным ареалом была почвенная среда обитания. Это говорит о том, что насекомое буквально законсервировалось в пещере, потеряв возможность эволюционировать. Энтомолог Альберто Сендра и местные исследователи Крейг Вагнелл Тоуни Лем и Феликс Оссиги-Бонанно сделали открытие. Сендра и Вагнелл являются соавторами исследования.

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Автор - Василий Жожев
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