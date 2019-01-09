Уфолог обнаружил кости пришельца на Марсе

Уфолог Скотт Уоринг из Тайваня сделал уникальную находку. На снимках с Марса он обнаружил кости пришельца. По его мнению, это останки ноги представителя внеземной цивилизации. О своем открытии уфолог подробно рассказал на своем сайте, приложив к статье фотоподтверждение.

Уоринг объявил, что нашел на Марсе подтверждение того, что пришельцы существуют. На фотоснимке планеты уфологу удалось разглядеть кость. Он объяснил, что логичным выводом является тот факт, что кость не принадлежит кому-либо из людей, а значит, помимо нас во Вселенной существуют представители инопланетной жизни.

Уфолог определил, что кость с Марса является частью ноги. Более того, находку могли обнаружить исследователи, но они некачественно выполняют свою работу. Исследователь определил, что по кости проехал марсоход. К такому выводу уфолог пришел после того, как разглядел следы шин устройства.

Уоринг отмечает, что если бы кость нашли в парке или на каком-либо пляже, то правоохранительные органы любой страны начали бы разбирательство. А поскольку находка обнаружена на Марсе, то никого она не интересует.

Также уфолог из Тайваня предложил Дональду Трампу свою кандидатуру на роль главы NASA (американского космического агентства). Тогда в области изучения внеземной жизни, по мнению исследователя, случится настоящий прорыв. Уфолог решительно настроен доказать реальность факта существования пришельцев. Для этого он готов предоставить большое количество материала, который ему уже удалось собрать.