Уфолог обнаружил кости пришельца на Марсе

Сегодня, 03:43 \\ Наука

Уфолог Скотт Уоринг из Тайваня сделал уникальную находку. На снимках с Марса он обнаружил кости пришельца. По его мнению, это останки ноги представителя внеземной цивилизации. О своем открытии уфолог подробно рассказал на своем сайте, приложив к статье фотоподтверждение.

 Уоринг объявил, что нашел на Марсе подтверждение того, что пришельцы существуют. На фотоснимке планеты уфологу удалось разглядеть кость. Он объяснил, что логичным выводом является тот факт, что кость не принадлежит кому-либо из людей, а значит, помимо нас во Вселенной существуют представители инопланетной жизни.

Уфолог определил, что кость с Марса является частью ноги. Более того, находку могли обнаружить исследователи, но они некачественно выполняют свою работу. Исследователь определил, что по кости проехал марсоход. К такому выводу уфолог пришел после того, как разглядел следы шин устройства.

 Уоринг отмечает, что если бы кость нашли в парке или на каком-либо пляже, то правоохранительные органы любой страны начали бы разбирательство. А поскольку находка обнаружена на Марсе, то никого она не интересует.

Также уфолог из Тайваня предложил Дональду Трампу свою кандидатуру на роль главы NASA (американского космического агентства). Тогда в области изучения внеземной жизни, по мнению исследователя, случится настоящий прорыв. Уфолог решительно настроен доказать реальность факта существования пришельцев. Для этого он готов предоставить большое количество материала, который ему уже удалось собрать.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Титова
Главное за неделю

Ученые рассказали о судьбе автомобиля Tesla, запущенного в космос

Американский астрофизик Джонатан МакДауэлл и химик Уильям Кэррол из Индианского университета рассказали о повреждениях спорткара Tesla Roadster, его шансах долететь до Марса, упасть на Землю или...

Стартап из Ижевска превратил LADA Vesta в премиальное авто

LADA Vesta является одной из самых популярных отечественных машин на российском рынке,...

«Земля погибнет изнутри»: Человечество вымрет не от удара астероида — геолог

Английское издание Dailystar в конце прошлого года опубликовало статью, посвященную...

Недоглядели? Новый законопроект о неделимости отпуска ударит по карманам работодателя

 Увеличение количества дней пребывания в отпуске принесёт убытки для производства.

Ученые выяснили, почему человек получает удовольствие от прослушивания музыки

 Оказалось, что ключевую роль в механизме получения удовольствия при прослушивании музыки...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ