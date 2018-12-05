Как обещал Путин: гендиректор Шахназаров проведет девочку на "Мосфильм"

Именно такое желание российский ребенок отправил проекту "Мечтай со мной" в письме, которое взял президент. Руководитель согласился провести экскурсию для всей семьи.





Карен Шахназаров на правах гендиректора "Мосфильма" исполнит мечту. Он проведет на территорию студии саму девочку, а также её родителей и младшую сестру. Семейство сможет взглянуть на съемки "Голубого огонька", которые уже ведутся в честь Нового года. Карен Шахназаров также распорядился провести девочку и её близких в музей "Мосфильма". Он отметил, что обширность программы будет зависеть от самочувствия посетителей.

Напомним, 5 декабря Владимир Путин взял пять конвертов с желаниями детей, страдающих неизлечимыми болезнями. Он пообещал исполнить их все. Первое уже практически исполнено силами Карена Шахназарова. Другими ещё предстоит заняться журналистам Russia today, летчикам отряда "Россия" и самому Владимиру Путину.