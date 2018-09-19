Путин решил исполнить мечты пяти детей с неизлечимыми болезнями

5 декабря президент принял участие в Форуме добровольцев России. Его внимание привлек стенд благотворительного проекта "Мечтай со мной".

Как объяснили волонтеры, неизлечимо больные дети присылают им письма со своими мечтами. Любой желающий может забрать конверт и воплотить желание ребенка в реальность. С таким предложением активисты и обратились к Владимиру Путину. Тот вместо одного решил забрать все пять писем, пообещав исполнить все условия маленьких граждан

Президент тут же озвучил пожелания из конвертов. Один ребенок мечтает снять познавательный ролик о модели самолета ИЛ-96. Владимир Путин согласился познакомить мальчика с летчиками отряда "Россия", базирующегося в Москве. Они смогут подробно показать машину.

Ещё один участник акции просит устроить полет над Санкт-Петербургом. Политический лидер отметил, что скоро собирается с визитом в Северную столицу России. Во время поездки он сможет прокатить мальчика на вертолете при благоприятной погоде.

Ещё Владимир Путин пообещал провести одну девочку на киностудию "Мосфильм". В качестве экскурсовода для неё могут выступить директор организации Карен Шахназаров и культовый режиссер Никита Михалков. Другой ребенок пожелал взять интервью у интересного человека. По словам президента, это она сможет сделать на телеканале Russia today.

Напоследок осталось самая трогательная для политика мечта. Один из мальчиков попросил пожать руку самому президенту. Владимир Путин заявил, что пообщается с врачами и попытается забрать пациента на новогодние праздники в Москву, несмотря на болезнь.