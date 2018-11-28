"Френдзона" перенесла свой концерт в Нижнем Новгороде

Концерт молодежной группы «Френдзона» в Нижнем Новгороде переносится на следующий год. Об этом было объявлено в официальном сообществе группы «ВКонтакте» и на сайте организаторов.

Новые представители поп-панка в России обещают посетить Нижний Новгород весной 2019 года, однако конкретной даты пока что нет. Ее обещают объявить в скором времени. Изначально концерт должен был состояться сегодня, 7 декабря в клубе Milo Concert Hall. «Всех безмерно любим и будем ждать, оторвемся в двойном размере», - говорится в сообщении группы. Фанатам не стоит беспокоиться о купленных билетах: все они будут действующими. Также, желающие смогут сдать билет и получить обратно потраченные средства.

Причиной переноса мероприятия стала уже известная причина: местные чиновники и родительская общественность ополчились против многих молодых исполнителей. Это коснулось не только «Френдзоны», но также Хаски, Элджея, IC3PEAK и некоторых других исполнителей. Их творчество считают не предназначенным для несовершеннолетних, способным нанести вред психике и здоровью молодого поколения.

Ранее также не состоялся концерт «Френдзоны» в Ярославле, намеченный на 5 декабря. Из-за давления прокуратуры и ряда других ведомств группа пошла на ряд уступок: возрастная маркировка была заменена с «12+» на «16+», были исключены некоторые песни, из-за чего запланированный концерт мог несколько сократиться. Однако это не дало результата, и площадке все равно пригрозили закрытием за проведение мероприятия.

«Френдзона» по тем же причинам не смогла пополнить свой дебютный концертный тур такими городами, как Красноярск, Кемерово, Иваново, Вологда.