Во всем виноват интернет: 72% российских родителей считают Сеть опасной для детей

Такие выводы были получены после исследования аналитического центра НАФИ совместно с группой QIWI, проходившего с мая по август текущего года.

Всемирную сеть считают опасной для детей 72% родителей. Но 55% все же согласились с тем, что во Всемирной паутине присутствует и безопасный полезный контент для молодого поколения.

Результаты опроса самих несовершеннолетних ожидаемо отличаются от ответов взрослых в противоположную сторону. Каждый 3-й опрошенный подросток отрицает негативное воздействие интернета на свою психику. Было также исследована способность молодых людей к критическому мышлению. Так, 76% несовершеннолетних, по их словам, склонны проверять информацию в нескольких источниках, тогда как 24% привыкли доверять первому источнику информации, который попадается в Сети.

В опросе также упомянули и неотъемлемые атрибуты повседневной жизни подростков – гаджеты и приложения в них. 90% детей отметили пользу электронных устройств. Среди взрослых 45% продолжают считать подобные устройства лишь инструментом для игр. С ними согласились только 20% детей.

Результаты были получены в ходе исследования под названием «Дети и технологии». Инициированный аналитическим центром «Национальное агентство финансовых исследований» сбор данных продолжался с мая по август. Участие приняли 150 населенных пунктов России. Онлайн-опрос проходил среди детей 14-17 лет и их родителей. Оффлайн сведения собирали среди подростков возрастом до 17 лет. Свой вклад в итоговый результат внесли около 800 взрослых и около 412 детей.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «ВКонтакте» запустила на своей площадке раздел «Центр безопасности». В нем описаны все необходимые инструкции для подростков и их близких для защиты от опасных для детской психики публикаций. Нововведение поможет противостоять угрозам, травле и сообществам, призывающим к противоправным действиям.