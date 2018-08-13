«Центр безопасности» встал на стражу порядка в соцсети "ВКонтакте"

Ради обеспечения безопасности детей «ВКонтакте» привела в работу «Центр безопасности». С его помощью пользователи смогут понять, как действовать, при столкновении с угрозами, фейками и оскорблениями.

Представители пресс-службы социальной сети рассказали о то, что за 2018 год с площадки было удалено около 7,9 млн. публикаций, призывающих к самоубийству или нанесению телесных повреждений. Также, по похожим причинам были устранены 1,8 профилей и 11 тыс. пабликов, пропагандирующих опасные для детской психики явления. Известно, что подобный контент распространялся во всех возможных формах: видео, аудио, текстовые публикации и фотографии.

Специальный раздел по адресу vk.com/safety поможет очистить «ВКонтакте» от неприемлемых публикаций. Перейдя в раздел, пользователь увидит некую инструкцию для случаев, когда он сталкивается с другими более подозрительными пользователями, их материалами и мнением. На странице найдутся полезные советы как для детей, так и для их родителей. Информация готовила совместно с психологами. «ВКонтакте» добавили в раздел «Социальная ответственности» также и информацию о проделанной работе и о том, какими способами администрация борется на позитивное и безопасное пространство на площадке: используется гибридный метод модерации, устраняется спам и мошенничество.

Стоит заострить внимание на разделе «Помощь в трудный период». Там любой желающий сможет найти контакты экстренных служб и телефоны, по которым можно обратиться за психологической помощью. Также, там приведены инструкции, как поддержать близкого человека, не скрывающего желание умереть.