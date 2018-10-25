Украинские детсадовцы остались без Деда Мороза и Снегурочки на новогодние утренники

В Управлении образовании города Житомира порекомендовали убрать из программы известных сказочных персонажей. Многие директора детсадов восприняли совет как приказ.

Под запретом также оказались Мальвина, Буратино, Принц и Золушка, несмотря на то, что сказку о последней принцессе написал французский писатель Шарль Перо. Да и «Буратино» Алексеей Толстой написал в 1923 году, находясь в эмиграции, как отмечает местный журналист и политик Сергей Форест на своей странице «ВКонтакте». Он также выразил мнение, что в Управлении образования могли найти связь этих произведений с Россией, а потому решили «декоммунизировать» сказочных персонажей.

Кроме того, Дед Мороз и Снегурочка оказались запрещены в Харьковской области. Руководство детсадов порекомендовало провести новогодние утренники на украинском языке без приглашённых сказочных персонажей.

Также ранее на Украине приняли решение наказывать телеканалы за трансляцию новогодних передач с российскими артистами из «чёрного списка». К нарушителям будут применяться санкции, вплоть до лишения лицензии.

Политика «декоммунизации» действует на Украине с 2014 года, в рамках которой в стране переименовывают улицы, сносят памятники, тем или иным образом напоминающие о Советском Союзе.