На Украине будут наказывать каналы, показывающие российские программы

Украинские каналы будут штрафовать и лишать лицензии в случае трансляции программ с участием российских исполнителей, попавших в «чёрный список». О решении национального совета по вопросам телевидения и радиовещания сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

Телеканалы, показывающие в своём эфире лиц, угрожающих национальной безопасности страны, попадут под санкции буквально на следующий день. Сначала в отношении нарушителей будут назначать штрафы, при следующих нарушениях, возможно, каналы лишатся лицензии, как рассказал Кириленко на ток-шоу «Эхо Украины». Вместо российских программ, политик посоветовал транслировать украинские, заверив, что они ничуть не уступает по качеству контента.

Большинство российских артистов попало в «чёрный список» Украины, так как посещали Крым. В этот список входят Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Юлия Чичерина, Сергей Пенки, Александр Розенбаум, Надежда Бабкин, Алексей Панин и американский актёр Стивен Сигал.

Кроме того, сегодня в Верховной Раде рассматривали проект закона, которые даёт право парламенту применять санкции в отношении любых СМИ, их создателей и бенефициаров.