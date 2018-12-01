В Минпросвещения РФ прокомментировали питерский школьный «профсоюз»

В целом Министерство просвещения РФ положительно отнеслось к инициативе 16-летнего школьника. Однако в ведомстве подчеркнули, что не стоит доходить до крайностей и устраивать забастовки из-за ЕГЭ.

Пресс-секретарь министра просвещения РФ Андрей Емельянов заявил, что Минпросвещения РФ старается поддерживать инициативных учеников, но только в том случае, если их предложения несут созидательный характер, а не деструктивный. Политик также отметил, что возникшие проблемы необходимо решать конструктивно, но никак не призывать к забастовкам из-за ЕГЭ. Емельяном подчеркнул, что в министерстве ведётся непрерывная работа над совершенствованием системы государственной итоговой аттестации, а ведомство всегда готово принять предложения, в том числе и от учащихся.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что благодаря системе ЕГЭ ученики из разных регионов имеют равные возможности на поступление в ВУЗы.

Напомним, что ранее школьный «профсоюз», или как его называет сам создатель организации «Ученик», появился в одной из школ Санкт-Петербурга. Как пояснил учащийся, создавший организацию, таким образом он собирается защищать права школьников. Как выяснилось чуть позже, план-максимум «Ученика» - добиться отмены ЕГЭ путём забастовок.