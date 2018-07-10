В Санкт-Петербурге школьник создал профсоюз, за что ему пригрозили психиатрической больницей

Учащийся средней общеобразовательной школы №622 в Петербурге создал организацию «Ученик», которая намерена бороться за права школьников. Однако не все в школе с восторгом отнеслись к затее юноши.

16-летний Леонид Ш. рассказал, что организация появилась 3 недели назад и сразу же приняла в свои ряды 30 человек. На данный момент её численность насчитывает около 170 школьников. В организацию принимают учащихся 8 класса и старше. Леонид отмечает, что главной целью организации является решение проблем учащихся. Кроме того, в беседе с изданием «Сноб» он добавил, что не хочет, чтобы организацию называли профсоюзом.

Пока что перед «Учеником» стоят следующие задачи: добиться не более трёх контрольных или самостоятельных в день и остановить контроль над внешним видом учеников, что особенно актуально для школьников, в связи с последними новостями о том, что учителя выгоняли учениц за нетрадиционный цвет волос, например, синий. Кроме того, перед организацией стоит и другая, более масштабная задача, которая направлена на смену системы образования не только в Петербурге, но и в регионах. Леонид рассказал, что планирует заручиться поддержкой школьников других школ.

Как рассказал Леонид, после создания «Ученика» его вызвали к директору, которая поговорила с ним в присутствии школьной администрации. Она не только намекнула на возможность Леонида стать дворником, но и угрожала психиатрической больницей. Однако полицию к делу привлекать не стали. Не нашёл поддержки школьник как у учителей, так и у родителей, которые не в восторге от его политической и социальной деятельности.

Администрация Выборгского района опровергла слова директора, заявив, что беседа с Леонидом велась в присутствии матери. Кроме того, они сообщили, что никакого наказания школьник не понесёт.