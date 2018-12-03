Настоящий покемон: в Австралии нашли опоссума похожего на Пикачу

Милый зверёк был найден недалеко от Мельбурна. Как только снимок опоссума попал в сеть, он быстро обрёл популярность у пользователей и получил прозвище «Пикачу».

Как пишет местное издание The Age, животное атипичного окраса передали в ветеринарную клинику, где его осмотрел доктор. Специалист заявил, что зверёк относится к диким опоссумам. А необычный цвет шерсти вызван мутацией из-за дефицита меланина. Возраст «Пикачу» составляет около пяти месяцев. Он рано лишился семьи и чудом остался жив в условиях дикой природы.

Из-за слишком яркого окраса опоссум становился идеальной жертвой для хищников, так как шёрстка не позволяла ему хорошо спрятаться от врагов. Эксперт заметил, что такие особи обычно долго не живут, поэтому он намерен отправить «Пикачу» в заповедник, где ему смогут обеспечить благоприятные и безопасные условия для жизни.

Покемон Пикачу создан японским игровым дизайнером Кэном Сугимори в сотрудничестве с разработчиками Game Freak и впервые появился в играх Pokеmon Red и Blue. Стал первым покемоном главного героя аниме «Покемон» Эша. Официально считается талисманом франшизы. Кроме того, скоро на больших экранах состоится премьера фильма «Покемон. Детектив Пикачу», главную роль в котором исполнил Райан Рейнольдс. Недавно в сети появился официальный трейлер.