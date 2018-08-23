Опубликован первый трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу"

Компания Warner Bros. представила первый официальный трейлер фильма «Покемон. Детектив Пикачу».

Ролик был опубликован на YouTube канале компании и уже успел поделить фанатов Пикачу на два лагеря. Одни в восторге от того, что легендарный герой наконец-то вернется, а другие пришли в ужас из-за внешнего вида любимца и от его голоса.

Трейлер, опубликованный 12 ноября, за сутки успел набрать более восьми миллионов просмотров и свыше 377 тысяч лайков. Около 17 тысяч пользователей поставили «дизлайк». В представленном трейлере Пикачу изображен объемным и мохнатым, что вызвало неоднозначную реакцию зрителей.

Японский дизайнер Ацуко Нисиде пояснила, что Пикачу был создан на основе образа белки. Во время создания персонажа она мечтала о домашней белке и хотела, чтобы герой был похож на нее. Озвучил героя актер Райан Рейнольдс, известный нам по фильмам «Дедпул» и «Дедпул 2».

Предстоящая премьера - это экранизация игры «Detective Pikachu». По сюжету 21-летний парень из города Райм-Сити Тим Гудман расследует таинственное исчезновение своего отца с помощью детектива Пикачу. Их ждут захватывающие приключения, и в конце они находят разгадку, однако она может положить конец дружбе людей и покемонов.

В американо-японском проекте снялись Сьюки Уотерхаус, Кэтрин Ньютон и Кэн Ватанабэ. Режиссером картины является Роб Леттерман.

Выход фильма в российский прокат запланирован на 16 мая 2019 года.