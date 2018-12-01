Москва растёт: 35 новых станций метро увидят свет к 2023 году

Сегодня, 10:53 \\ Общество

Мэр Москвы Собянин в посте своего Twitter поведал, что к 2023 году в столице России станет больше на 35 станций подземного сообщения.

 10 новых станций составят новую Коммунарскую линию, кроме того, возведение Большой кольцевой линии будет завершено на всех участках.

Также планируется провести расширение Люблинско-Дмитровской линии метро до населённого пункта Северный, а линию Калинино-Солнцевская – до Внуково.

Чуть ранее мэр Москвы сообщил, что новым участком Большой кольцевой линии пользуются свыше 70000 человек в сутки, что дало существенное облегчение нагрузки на московский метрополитен в целом.

Также ранее уже сообщалось о готовящемся запуске беспилотных поездов метро к 2023 году. Идея была позаимствована у Франции, главной задачей поездов-беспилотников станет ослабить нагрузку на Кольцевой линии метрополитена, где за сутки перемещается более полумиллиона пассажиров

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